عاجل.. السيسي يعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالفرق المشاركة في مونديال كأس العالم لكرة اليد، في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة يؤكد من خلالها أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، معلنا افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنطلق بالقاهرة اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

العالم سيتجاوز تلك المحنة

وأضاف السيسي، خلال حضوره لافتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، أن العالم سيتجاوز تلك المحنة بشكل أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة، والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب.

بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

وأذن الرئيس ببداية افتتاح البطولة قائلا: «بسم الله وعلى بركة الله، نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال السابعة والعشرين بجمهورية مصر العربية».