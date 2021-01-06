الصعيد في عهد الرئيس السيسي.. مشروعات تنموية وتأهيل طرق ومدن جديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروعات التنموية التي دشنتها الدولة بمحافظات الصعيد منذ تولى الرئيس السيسى وحتى الآن بلغت قيمتها 63 مليار جنيه.

الجزار: الدولة اهتمت بتنمية محافظات الصعيد وتوفير الخدمات المختلفة وتوفير فرص عمل للشباب

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المشروعات التنموية التي دشنتها الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهي كالتالي:

1 - إجمالى الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالى:

13.2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية – 389 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية – 11.3 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة – 34.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة – 3.6 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 412 مبنى خدميا.

الجزار: تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد منذ تولى الرئيس السيسى وحتى الآن بتكلفة 63 مليار جنيه

2 - اشتغلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، وهي كالتالي:

1 - المحور الأول ويتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق.

2 - المحور الثانى تنفيذ المشروعات المختلفة بـ8 مدن جديدة (الأجيال السابقة).

3 - المحور الثالث: تنفيذ المشروعات بـ6 مدن جديدة، من مدن الجيل الرابع.

تنفيذ 130892وحدة سكنية وتطوير 94 منطقة عشوائية وتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية و271 مشروعاً للمياه والصرف الصحى

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أكد توفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.