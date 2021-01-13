تامر حسني واجهة مصر الجاهزة في المحافل الرياضية الكبرى

صوته المميز يخلق حالة من البهجة، يتفاعل معه الجمهور ويردد معه كلمات الأغنية، حضوره القوي يشعل الافتتاحات والفعاليات، ما جعله الاختيار الدائم للغناء في الأحداث الرياضية الهامة على مدار الأعوام الماضية.

يصدح الفنان تامر حسني بصوته العذب من داخل ستاد القاهرة ليطرب متابعي ذلك الحدث الهام من حول العالم بأغنية حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة

لم يكن ذلك الحدث الرياضي الأول الذي يغني فيه الفنان تامر حسني، ففي عام 2014 غنى في حفل افتتاح الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي عقدت في مصر، وحملت الأغنية اسم «الموضوع فيك» من كلمات محمد مصطفى وألحان عبد الرحمن شوقي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بطولة كأس السوبر الإماراتي

تكررت تجربته عام 2016، حينما أحيا حفل افتتاح مباراة كأس السوبر الإماراتي والتي أقيمت لأول مرة في مصر، وأطرب المشاهدين حينها بمجموعة مميزة من الأغنيات، من بينها بنت الأيه، يا أنا يا مفيش، أكتر حاجة، يا مالي عيني، وعمري ابتدا، بتوزيع مختلف.

بطولة كأس العالم لكرة القدم

اختارته الشركة المنظمة لحفل افتتاح لكأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في روسيا عام 2018، لأداء الأغنية الدعائية لمصر في المونديال، وقدم الأغنية لأول مرة في احتفالية الجونة بقدوم كأس العالم لمصر في إطار الحملة الترويجية للمونديال.

افتتاح بطولة الأولمبياد الخاص في أبو ظبي

كان تامر حينها ضمن الفريق الغنائي لحفل الافتتاح، والذي عقد في العاصمة الإماراتية في عام 2019، بمشاركة عدد من المطربين العرب والأجانب، منهم الإماراتي حسين الجسمي، والسورية أصالة والفرنسي ولويس فونسي وأفريل لافين.

بطولة كأس الأمم الإفريقية

وفي ختام أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر، غنى تامر حسني، وقدم أغنية باسم «إحنا جيل جديد» من كلماته وألحانه.