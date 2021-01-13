يوسف زيدان يصدر أحدث أعماله «حاكم»: نرى الحاضر والماضي عبر الرواية

أعلن الدكتور والروائي يوسف زيدان، صدور أحدث أعماله، وهي رواية «حاكم.. جنون ابن الهيثم» عن دار «بوك فاليو»، مشيرا إلى أن الرواية ستصدر بعد عشرة أيام.

وعن موضوع الرواية، قال الدكتور يوسف زيدان في تصريحات لـ«الوطن»: ترتحل الرواية بقارئها، ذهابًا وإيابًا، من زماننا الحالي المضطرب إلى الزمن الفاطمي، الذي كان قبل ألف عام أكثر اضطرابًا.. ويبدو لنا الحاضرُ والماضي، مثل مرايا متقابلة ينعكس على وجوهها جوهرُ الإنسان في كل الأحيان، مهما اختلفت الأماكن، حيث تتعدد الأزمان في العمل بين الحاضر والماضي، لافتا إلى أن القارىء يفهم من خلال هذا الانتقال المتكرر بين الزمانين، حاضرنا وماضيا، ومستقبلنا أيضا.

وأردف «زيدان»: «أريد للقارئ المعاصر أن يعرف أن العلامة الحسن بن الهيثم كان هنا في القاهرة ومات فيها وكان يسكن في حجرة صغيرة مكانها الحالى هو ساحة جامع الإمام الحسين»

وتابع: وفي هذه الرواية نرى الحارة المصرية الحالية، ونرى بهاء القاهرة الفاطمية، حيرة المعاصرين، ونزق السابقين قسوة العقل أحيانًا، وجمال الجنون أُمنية، وتمنِّي راض، ومطيع، وسنرى جنون الحاكم بأمر الله، وحكمة الحسن بن الهيثم. ونرى أيضًا الأميرة الخطيرة: ست الملك، وعبر الرواية أيضا نرى أنفسنا على نحوٍّ حاد الوضوح شديد السطوع.

والحسن بن الهيثم أحدُ أشهرِ عُلماءِ المسلِمِين، برَعَ في علومِ الفَلكِ والطبِّ والهندسة، وُلِدَ ابن الهيثمِ عامَ ٣٥٤ﻫ/٩٦٩م بالبصرة، و تلقَّى علومَه، وعاصَرَ «الفارابي» و«الكندي» وغيرهما، عُرِفَ الهيثم بعكوفِه على العلمِ دراسةً وتدريسًا، وأقامَ بالشام، واشتغلَ بالتصنيفِ والتأليفِ ونسْخِ الكُتب، ثُم ارتحلَ إلى مِصْرَ فأُعجِبَ به «الحاكِمُ بأمرِ الله».

ولابنِ الهيثمِ جهدٌ وفيرٌ في علومٍ شتى، ووصَلت سمعته إلى علماءِ أوروبا ولقَّبُوه ب «الهازن»، وذلك عن طريقِ كتابِه المشهورِ ﺑ «المناظِر» الذي تُرجِمَ إلى اللاتينية، وله ما يَقربُ من 24 كِتابًا في عِلمِ البَصريَّات، وتُوفِّيَ بالقاهرةِ عامَ 430 هـ.

يشار إلى رواية «حاكم» هي الكتابُ الخامس والسبعون في قائمة مؤلفات الدكتور يوسف زيدان، الأديب العالمي الذي تُرجمت أعماله إلى معظم اللغات الأجنبية، وتتصدَّر طبعاتُها العربية قوائم الكتب الأعلى توزيعًا. هو الروائي والفيلسوف الذي حصلت إبداعاته المنشورة المشهورة على أعلى الجوائز الأدبية والأكاديمية، وأثارت آراؤه ورؤاه العواصف الفكرية في عقول وأذهان المعاصرين.