3 رسائل من الصحة لمصابي كورونا في العزل المنزلي: اشربوا سوائل كتير

حرصت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي بتقديم مجموعة من الإرشادات الصحية التي تستهدف مصابي العزل حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع المنحنى الوبائي للفيروس في الموجة الثانية على مستوى العالم وليس مصر فقط.

الصحة: اشربوا من 8 لـ 10 أكواب مياه

وقالت المبادرة في منشور توعوي لها، لابد من الحرص على شرب السوائل بكثرة وخاصة الماء من 8 لـ 10 أكواب يوميا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.

الحرص على تناول العصائر الطبيعية دون سكر

وتابعت المبادرة، أنه لابد من الإكثار من عصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال والجوافة والليمون بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة للتحليته.

اتكلموا من خلف الأبواب

وقالت المبادرة، إنه عند التحدث مع الآخرين خلال الفترة العزل المنزلي يجب التحدث من خلف الباب وفي حالة وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يجب أن يحرص الأشخاص علي بعض الأمور جاءت كالتالي:

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر

- تجنب المصافحة والتلامس

- اختصار وقت المحادثة

ارتداء الكمامات

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للحوامل بضرورة تجنب التجمعات العائلية أو التواجد في أماكن مزدحمة، فهم من اكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، وتزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتصاعد المنحني الوبائي قدمت الوزارة مجموعة من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس بالنسبة لهم