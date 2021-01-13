غدا.. «الصحة العالمية» تبدأ تحديد مصدر كورونا في ووهان الصينية

يصل فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، غدا الخميس، لمدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى فيروس كورونا، للتحقيق فى منشأ الفيروس، وذلك بعد عام من ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر 2019.

وقال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الخبراء سيصلون إلى ووهان الخميس، دون أن يعلن عن أي تفاصيل أخرى لبرنامجهم، كما لم تقدم لجنة الصحة الوطنية التابعة للحكومة المركزية أي معلومات أخرى وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العلماء، وهم من عدة دول، سيركزون خلال زيارتهم على كيفية انتقال فيروس كورونا إلى البشر، علما أن الدراسات ستبدأ في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للتفشي في الحالات الأولى.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 107 حالات بعدوى محلية خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87 ألفاً و706 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند أربعة آلاف و634 شخصًا.

وقدّم رئيس فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، العالم المغربي منصف السلاوي، استقالته، بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السلاوي سيبقى في منصبه لنحو 30 يومًا خلال الفترة الانتقالية، وسيتم تقليص دوره بشكل كبير بعد أداء بايدن اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا في 20 يناير وفقا لقناة سكاى نيوز.

في المقابل، مدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إغلاق بلاده الصارم المستمر منذ 5 أسابيع لمدة 3 أسابيع أخرى، لمواجهة فيروس كورونا وسط مخاوف من عدم انخفاض معدلات الإصابة بالسرعة الكافية وتخوفات إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا الأكثر قابلية للانتقال والتي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء أن الإغلاق سيستمر حتى 9 فبراير، وشمل الإغلاق جميع المدارس والمتاجر غير الضرورية، بالإضافة إلى الأماكن العامة مثل دور السينما والمتاحف والمكتبات.

وفرضت أيضًا قيود صارمة على حجم التجمعات داخل المنازل وخارجها.