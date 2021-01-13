«النواب الأمريكي» يبدأ التصويت على اتهام ترامب بالتحريض على التمرد

بدأ أعضاء مجلس النواب الأمريكي التصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وتوجيه الاتهامات له بـ«التحريض على التمرد»، بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدها مبنى الكابيتول، الأسبوع الماضي.

ويصوت المجلس أولا على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش، وإذا تمت الموافقة عليها، يصوت على إقرار بند للمساءلة، الذي يتهم «ترامب» بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه على أنصاره الأسبوع الماضي، يدعوهم فيه للسير إلى مبنى الكونجرس في أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع أن يجرى التصويت على لائحة الاتهام، حوالي الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، في مجلس النواب، حسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

ومن المحتمل أن يبقي دونالد ترامب في منصبه حتى نهاية فترة ولايته؛ لأن الأمر يتطلب إدانة من مجلس الشيوخ لإقالته، حتى بعد قرار مجلس النواب بعزله.