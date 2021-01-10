حصول الملك سلمان على لقاح كورونا يتصدر صحف السعودية: القائد والقدوة

تصدرت لقطات حصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد اهتمامات الصحف السعودية، والتي اعتبرت أن تلك الخطوة تعبر عن شخصيته التي يقتدى بها.

وكان الملك سلمان تلقى لقاح «كورونا»، أمس الأول، وسبقه في نهاية الشهر الماضي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيضا، الذي تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في إطار خطة تنفذها وزارة الصحة السعودية للوقاية من الفيروس.

وسيكون اللقاح متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية، كما سيجري على 3 مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاما، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وفق البيانات الرسمية.

«عكاظ» السعودية: «سلمان» يرسل رسالة بأنه القائد القدوة

وتحت عنوان «سلمان.. القول والفعل» كتبت صحيفة «عكاظ» السعودية: «ثمة اتفاق في أدبيات فلسفات القيادة في العالم، قديما كانت أو حديثا، على الدور المحوري للقائد في تحقيق نهضة الأمم والمجتمعات، فمهما توافر لدولة ما من موارد ضخمة فلن يكون بمقدورها تحقيق التنمية والرفاهية وتحقيق تطلعات الشعب وتلمس رغباتهم، والاقتراب منهم، إلا بوجود قيادة حكيمة لديها الحنكة وبعد النظر».

وأضافت الصحيفة: «والحمد لله الذي وهب للمملكة قائدا حكيما، وقدوة عزيزا على الشعب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تتلمذ في مدرسة الحكمة وبيت المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز».

وتابعت الصحيفة: «عندما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الجمعة الماضي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فإنه أرسل رسالة للشعب السعودي، بأنه القائد القدوة، حرصا منه على الوقاية من هذا الوباء، وتأكيدا منه على سياسة الوقاية التي انتهجتها المملكة منذ اليوم الأول لاكتشاف وباء كورونا من خلال الإجراءات الصحية الاستباقية واتباع البروتوكولات العالمية، فضلا عن إعطاء الأولوية القصوى للإنسان، سواء كان سعوديا، أو مقيما، أو حتى مخالفا للقوانين».

«المدينة»: «سلمان» يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»

وتحت عنوان: «خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا»، أبرزت صحيفة «المدينة» تلقي العاهل السعودي للقاح في «نيوم».

وذكرت أن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة توجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن، على حد قوله.

وقال وزير الصحة السعودي: «اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج».

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، علق على تلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز لقاح فيروس كورونا المستجد، قائلا: «الملك سلمان بتلقيه اللقاح المضاد لكورونا، قدم أروع الأمثلة والنماذج المشرفة في الجمع بين التوكل وعمل الأسباب».

وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين، أكد لشعبه والعالم أن الأخذ بالأسباب الوقائية الذي أمرنا به الله والنبي محمد، من الأولويات الضرورية التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليه.. وهي حفظ النفس».