الدوحة: استئناف الرحلات الجوية إلى السعودية الإثنين المقبل

أعلنت شركة «الخطوط الجوية القطرية»، اليوم السبت، أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من بعد غد الإثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووقعت السعودية والإمارات والبحرين وقطر، على «اتفاق العلا» للمصالحة، بوساطة كويتية، خلال القمة الخليجية التي عقدت الثلاثاء الماضي في محافظة «العلا» السعودية.

وقالت الشركة القطرية، في بيان عبرموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى السعودية، لتبدأ بالرياض اعتبارا من بعد غد الإثنين، وتليها جدة، الخميس المقبل، ثم الدمام في 16 يناير الجاري.

واستقبل منفذ «سلوى» السعودي الحدودي مع قطر، في وقت سابق من اليوم، عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، فيما أعرب أول قطري يدخل الأراضي السعودية منذ بدء المقاطعة عام 2017، عن سعادته، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

وأكد المواطن القطري، أنه قوبل بترحيب حار أثناء دخوله إلى السعودية، عبر منفذ «سلوى».

وأكد أول القادمين من المواطنين القطريين لحظة دخوله إلى الأراضي السعودية، أنه قادم إلى بلده الثاني، والسعادة التي رآها لدى السعودية أسعدته أكثر.

وكان تم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، بين السعودية وقطر في يونيو 2017، بعد فرض المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة.

وكانت شركة «الخطوط الجوية السعودية»، أعلنت في وقت سابق من اليوم، استئنافها الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من بعد غد الإثنين.

من جانبها، أعلنت الإمارات، أمس الجمعة، إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من، اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في وقت سابق، إن أن التجارة ستعود مع قطر خلال أسبوع من التوقيع على «اتفاق العلا».