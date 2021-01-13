كبير الأثريين: فرصة مصر قائمة في التروج للسياحية بمونديال اليد رغم كورونا

ظروف استثنائية تقام فيها بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها التي تستضيفها مصر، من إقامة المباريات بدون جمهور نظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أنه ما زلت هناك فرصة لاستغلال ذلك الحدث المهم، الذي يقام في الفترة من 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، للترويج للسياحة المصرية، وعمل دعاية كبيرة تشجع على زيارتها بعد انتهاء أزمة كوفيد- 19.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك في حفل افتتاح البطولة حيث أقيم الحفل باستاد القاهرة، وتواجد أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة لعدد من الشخصيات الرياضية.

يمكن استغلال البطولة، لعمل دعاية سياحية غير مباشرة لمصر تجذب أنظار العالم لها، وتشجع على زيارتهم لها، وفقا لرؤية الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، من بينها تنظيم رحلات سياسية للفرق المشاركة في عدد من الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة، موضحا أن تلك الصور ستنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية المتابعة للحدث وبالتالي تم نشر السياحة المصرية بصورة كبيرة.

غياب الجمهور وفرصة آخرى يمكن استغلالها، حيث قال شاكر لـ«الوطن»، أنه من الممكن أن يتم في أماكن المدرجات الفارغة عرض صور وبانرات أو رسومات للأثار والسياحة المصرية، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الكاميرات والقنوات الناقلة للمباراة ستعرض من بعض تلك اللقطات وبالتالي سيشاهدها دول العالم التي تتابع ذلك الجدث الهام ويفكروا في زيارة تلك الأماكن.

كبير الأثريين بوزارة الأثار أكد أنه من الممكن منح بعض الهدايا القيمة التي تتعلق بالسياحة الأثار في مصر مثل أوراق البردي وتماثيل فرعونية ورومانية ويونانية، تلك الهدايا ستساهم في التسويق للسياحة والأثار في مصر، لافتا إلى أنه من الممكن انتهاز بعض الفرص والحديث مع المنتخبات المشاركة بالأثار المصرية والأماكن الأثرية.