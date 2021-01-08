القاهرة تتأهب لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد

قال المهندس ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تواصل استعداداتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وأكد «صابر»، في تصريح له، اليوم، متابعة أعمال النظافة والتجميل والطلاء بمحيط إستاد القاهرة بمشاركة مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن، علاوة على مراجعة الإنارة وتجهيز الحدائق والمساحات الخضراء بمنطقة الاستاد لإبراز الوجه الحضاري للعاصمة أثناء استقبال ضيوفها .

وأضاف نائب المحافظ أن الحملات مستمرة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش للحد من الفوضى ومنع أي تجمعات أو زحام وتنظيم العمل، إلى جانب إزالة الإشغالات، لافتًا إلى غلق 5 مراكز دروس خصوصية في مصر الجديدة والنزهة، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد أن هناك تعليمات لرؤساء الأحياء بإعادة الإنضباط للشارع وإزالة التعديات على الأرصفة، وتم شن حملة على شارع أنور المفتى بمدينة نصر، أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات أمام 8 كافيهات بالشارع تعدى أصحابها على المسافات الحرة والحدائق مع غلق وتشميع المقاهي الثماني بسبب تشغيلها دون ترخيص وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد على عدم التهاون فى متابعة الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، وعلى الجميع التزام التعليمات التى أقرتها الدولة حفاظا على الجميع.