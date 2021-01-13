أحمد السجيني: مشهد البرلمان كان ديمقراطيا حضاريا

قال المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن جدول اليوم في البرلمان يعتبر امتدادًا لجدول أعمال محدد سلفا في إنهاء الجلسات الإجرائية، التي بدأت بالجلسة الافتتاحية أمس، وتم تشكيل هيئة مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين، وكان المشهد ديمقراطيا حضاريا، وهناك تنوع كبير في البرلمان.

استكمال أذرع البرلمان

وأضاف «السجيني»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أنه تم اليوم استكمال أذرع البرلمان وهي هيئات مكاتب اللجان النوعية، وكانت هناك جلسة إجرائية لإتاحة الفرصة للأعضاء إذا كان أيا منهم يريد تغيير رغبته في الانضمام للجنة أو أخرى، ثم تعلن الكشوفات النهائية تمهيدا لإجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان غدًا.

تقديم الاستجوابات

وتابع عضو مجلس النواب، أن مؤسسات الدولة أسست حتى تقوم بالتجانس مع بعضها، رغم استقلالية كل مؤسسة، والدول الكبيرة مثل مصر تعمل بمؤسسات كبيرة، ومخطئ من يظن أنها يمكن أن تعمل بمؤسسة منفردة، والبرلمان السابق كان به أسئلة تقدم وبيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، وهذا سوف يستمر في هذا المجلس، ولكن «إذا وجدت»، ولن نقدم استجوابات لكي نظهر أبطالا شعبيين، وإذا لك يكن هناك داع لن نتقدم به، والاستجواب إذا لم يكن في محله لن نتقدم به.