نشاط مكثف ومشاورات لتشكيل لجان البرلمان

بدأ مجلس النواب الجديد عقب اختيارهيئة مكتبه تشكيل اللجان النوعية، والتي يبلغ عددها 25 لجنة نوعية، أبرزها (الشئون الدستورية والتشريعيية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الاقتراحات والشكاوى، القوى العاملة، الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة الإدارة المحلية).

وتجرى المشاورات والتربيطات الآن على قدم وساق لترشيحات هيئات المكاتب خاصة رؤساء اللجان، وكشفت مصادر بالبرلمان عن أن عددا كبيرا من مكاتب اللجان سيتم تغيرها وضم عدد أكبر من السيدات والشباب، وأن هناك رؤساء لجان سيحتفظون بمقاعدهم.

ووفقا للمشاورات، سيكون النائب أحمد السجيني رئيسا للجنة الإدارة المحلية، والنائب أشرف رشاد رئيسا للجنة الشباب والرياضة، واللواء كمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي، واللجنة الدينية يرأسها أسامة العبد، والنائب طارق رضوان للجنة الشئون الإفريقية، والنائب عاطف ناصر للجنة النقل والمواصلات، والسفيرة منى عمر للجنة حقوق الإنسان، والدكتور أشرف حاتم رئيسا للجنة الصحة، وهشام الحصري للجنة الزراعة.

وتبدأ الخطوة الأولى في تشكيل اللجان بتقديم النواب لرغباتهم، وهو ما حدث اليوم، استعدادا للانتخابات التي ستجرى غدا الخميس.

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تحديد خطوات تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها التي تتكون من رئيس ووكيلين وأمين سر بما يعادل 100 مقعد تجري عليها انتخابات اللجان حيث يبدي النواب رغباتهم مكتوبة باللجنة التي يريد الانضمام إليها كل نائب.

والخطوة التالية هي إعلان القوائم حيث نظمت المادة 41 سبل التشكيل بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان

ونصت اللائحة على أن تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتكون الترشيحات التي يتلقاها رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد، مع إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ونظمت المادة 38 من اللائحة الداخلية الأعضاء في كل لجنة ونصت على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتسمح اللائحة الداخلية بالتحاق عضو مجلس النواب بلجنتين وألزمت المادة 40 من اللائحة، بأنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة على ألا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتتتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا من خلال تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة غير المترشحين تكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا على أن يتم التصويت عبر الاقتراع السري.

دورهيئات مكاتب اللجان النوعية

وحددت اللائحة دور واختصاصات رئيس اللجنة حيث يتولى الإشراف على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، وإدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد من الباحثين، والعاملين بالأمانة العامة للمجلس حيث تضع هيئة مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.