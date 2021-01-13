من «شوبير وأبوزيد» لـ«غالي وإمام».. نجوم كرة القدم تحت قبة البرلمان

على مدار السنوات الماضية اهتم عدد من الرياضين بتطوير الرياضة المصرية عبر المشاركة في الحياة السياسية من خلال مجلس النواب، والذي كان آخرهم حسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، وحازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق.

وحالف الحظ العديد من نجوم الرياضة في حجز مقعد داخل مجلس النواب، سواء كان عن طريق الترشح أو التعيين، وجاء أبرزهم حازم إمام لاعب ناي الزمالك السابق، وحسام غالي لاعب نادي الأهلي السابق، ومحمد عمر نجم نادي الاتحاد السكندري السابق.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يخطف فيها نجوم كرة القدم الأضواء تحت قبة البرلمان، حيث سبق «غالي وإمام» طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي السابق، وأحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق الذي نجح في الفوز بمقعد البرلمان عام 2005، إلا أنه لم يستمر كثيرا ليخطف منه المقعد النائب ياسر الجندي بعد معركة شرسة دارت بينهما في برلمان 2010.

إداريو الكرة في البرلمان

ولم يكتف البرلمان المصري بلاعبي كرة القدم فقط، بل تواجد عدد كبير من الإداريين داخل البرلمان خلال السنوات الماضية وكان أبرزهم، ثروت سويلم، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، ورضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام سابقا فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وطارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة.

والتحق بالبرلمان طارق السيد رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي، وسمير موسى رئيس نادي الزرقا، وسحر الهواري أول امرأة لكرة في الاتحاد المصري لكرة القدم النسائية، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري الأسبق، ورئيس الزمالك المعزول.

نجوم فشلوا في تحقيق حلم الفوز بمقعد «النائب»

وفشل عدد من نجوم كرة القدم في الفوز بمقعد مجلس النواب خلال السنوات الماضية، كان أبرزهم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، ومعتمد جمال، نجم نادي الزمالك الأسبق، وطارق السيد، نجم نادي الزمالك الأسبق، ونادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق.