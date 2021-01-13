10 رسائل من رئيس الوزراء لـ«منتخب اليد»: ننتظر منكم الكثير

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، 10 رسائل هامة للمنتخب الوطني لكرة اليد كرسالة من مسئول كبير يعشق كرة اليد، وكمواطن ومشجع مصري، موضحاً أن «أمالنا كبير» في المنتخب، وذلك خلال بطولة العالم لكرة اليد التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالياتها اليوم من الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ووضع رئيس الوزراء لاعبي «منتخب اليد» أمام مسئولياتهم، لافتاً إلى أن الدولة أنفقت مليارات لتجهيز بنية تحتية على أعلى مستوى من «بطولة العالم»، وأنه يقع على كاهلهم مسئولية «إسعاد الشعب المصري».

وواجه «منتخبنا» اليوم في افتتاح بطولة اليد منتخب تشيلي، وانتهت المباراة بفارق 6 أهداف كاملة لصالح المنتخب المصري في أولى مباريات البطولة ليتصدر مجموعته.

وجاءت أبرز رسائل رئيس الوزراء للاعبي منتخب اليد عقب مشاهدة مرانهم الرئيسي في «الصالة المغطاة» باستاد القاهرة الدولي أمس، كالآتي:

1- إحنا كدولة.. وإحنا كشعب مصر.. ننتظر منكم كتير أوي.

2- عليكم مسئولية كبيرة بحكم تنظيم البطولة على أرض مصر.

3- الدولة لم تدخر أي شيء لتظهر البطولة على أفضل مستوى ممكن.

4- نسعى لتكون البطولة من أفضل البطولات التي تم تنظيمها على مستوى العالم.

5- سنفاخر العالم بـ«نجاح البطولة».

6- الأمور تحتم عليكم إسعاد الشعب المصري.. الناس نفسها تفرح ودي مسئولية ليكم.

7- الظروف اللي إحنا فيها بسبب فيروس كورونا خالق نوع من الضغوط النفسية.. مش بس علينا.. على العالم.

8- لدي ثقة ويقين في المنتخب.. رجال لعبة اليد طوال عمرهم مصدر فخر وإعزاز لمصر.

9- لدينا أمل كبير جداً فيكم، وكرة اليد المصرية دائماً ما تحقق «انتصارات هايلة».

10- إن شاء الله ترفعوا رأس مصر عالياً في تلك البطولة.