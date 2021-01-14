بعد براءتها وعودتها للجامعة.. روشتة نفسية لتعامل حنين حسام مع الآخرين

لعدة أشهر ماضية شغلت حنين حسام فتاة «التيك توك» الرأي العام، منذ أن نشرت مقطع فيديو لها تدعو فيه الفتيات إلى الظهور بذلك التطبيق مقابل الحصول على دولارات، واشترطت ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عاما، وحتى قيام وزارة الداخلية بضبطها وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

بعد تداول مقطع الفيديو تلقى رئيس جامعة القاهرة رسائل عديدة بما تفعله الطالبة حنين حسام والمقيدة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، ليقوم بتحويلها للتحقيق لنشر مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة والتقاليد الجامعية، وبعدما قضت المحكمة الاقتصادية أمس، ببراءتها من اتهامها بالتحريض على الدعارة، والحكم بتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات وصفت بأنّها فاضحة، أعلنت جامعة القاهرة السماح رسميا للطالبة حنين حسام المقيدة في كلية الآثار، باستكمال الدراسة وأداء الامتحانات بعد صدور حكم ببراءتها وإلغاء الحبس.

عن الروشتة النفسية التي يجب أن تتعامل بها حنين حسام مع عودتها لدراستها في جامعة القاهرة مرة آخرى، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن عليها مواجهة واقعها وعدم الهروب منه لأنه لن يجدي نفعا، فإذ فكرت في التهرب من المواجهة ستجد من يعرفونها في أي مكان آخر.

وأضاف «فرويز» لـ«الوطن»، أن عليها اتباع مع ما يعرف في علم النفس باسم «إنكار وجود مشكلة» أو التقليل من أهمية ما ستواجه، والتعامل مع المحيطين بها شكل طبيعي، فهي خرجت بالبراءة وأنها تخبر من يتحدث معها أن حبسها كان مجرد التحقيق في واقعة وخرجت منها دون أي إدانة.

وتابع استشاري الطب النفسي، أنها عليها عدم الاهتمام بتصرفات الآخرين معها أو عدم الاكتراث إذ قرر أي منهم الابتعاد عنها أو انتقادها لتصرفاتها، لافتا أنها عليها التركيز في مستقبلها لكي يكون أفضل وتحقق طموحاتها وما كانت تتمناه.