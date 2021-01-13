نجوم الفن يدعمون يسرا بعد إعلان شفائها من كورونا

هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة يسرا بعد إعلان شفائها من كورونا؛ إذ شكرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كل أصدقائها والجمهور الذي دعا لها بالشفاء العاجل.

وكتبت فيفي عبده: «1000حمدلله على سلامتك يا حبيبتي يارب دائما منوره القمورة اللي بنحبك، واحنا كمان بنحبك أوي حبيبتي يسرا ربنا يخليكي لينا».

وقالت غادة عادل: «حمدلله علي السلامة يا روح قلبي»، ودونت كلا من المطربة أنغام وكنده علوش: «حمدلله على سلامتك حبيبتي».

وعلقت سوسن بدر وصفية العمري، بقولهما: «حمدالله علي سلامتك حبيبتي»، وكذلك الإعلامية بوسي شلبي: «حبيبتي ألف مليون سلامة عليكي».

وكانت يسرا نشرت أمس شكرا لمحبيها بسبب دعمهم لها في أثناء فتره مرضها، عبر موقع «انستجرام»، قائلا: «الحمدلله دائما وأبدا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية».

وأضافت يسرا: «لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».

وكانت الفنانة يسرا أعلنت منذ 3 أسابيع إصابتها بفيروس كورونا، ليسود قلق شديد بين أصدقائها ومحبيها على حالتها الصحية، لتنشر ثاني يوم من إصابتها عبر «انستجرام» تطمئن محبيها، قائلة: «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير، بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا».

وأضافت يسرا: «كما أوجه شكرا خاصا جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض شكرا للجميع».