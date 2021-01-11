خالد سليم لـ"الوطن": تشابه اسمي مع زوج يسرا وراء شائعة إصابتي بكورونا

نفى الفنان خالد سليم ماتردد مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا وسلبية المسحة بعد تعافيه من كورونا.

وقال خالد سليم لـ"الوطن: "أنا الحمدلله بخير وأتمتع بصحة جيدة ولم أصاب بكورونا ولم أجري مسحة أصلا".

مضيفا: "إن تشابه الأسماء بيني وبين زوج الفنانه الجميله يسرا هو السبب في اللبس الذي حدث خلال الساعات القليله الماضية وأحب أطمئن جمهوري إنني الحمدلله بخير وأتمتع بصحة جيده وكل الشكر والتقدير لمن اهتم وسأل عني شكرا لمحبة الجميع".

يذكر أن الفنان خالد سليم يعرض له حاليا مسلسل "جمال الحريم" علي قناة dmc والذي تصدر به التريند بسبب تميز أدائه في الحلقات بإشادات من جمهور خالد سليم .

ويعود خالد سليم من خلال مسلسل "جمال الحريم " للعمل مع الفنانة نور بعد غياب 16عاما بعد أول عمل فني جمعهم وهو فيلم "سنه أولي نصب"، والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه في السينما.

وكانت نشرت الفنانة نورعبر "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان خالد سليم، وعلقت: "مبسوطة جدا إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني.. مين فاكر أول عمل لينا سوا؟ ليرد خالد سليم، يا نور الشغل معاكي متعة.. ماتغيرتيش أبدا.. زي ما أنتي جميلة من جوة ومن برة.. شاطرة جدا والكل بيحبك.. ربنا يوفقنا في المسلسل ده، وإن شاء الله يعجب كل الناس".

يذكر أن مسلسل جمال الحريم، ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، بطولة خالد سليم،دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، هبة حسن، وهدى الأتربي، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.