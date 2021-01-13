هديل عويس: «ترامب» أنهى مسيرته بشكل سيئ بدعوة أنصاره لاقتحام الكونجرس

قالت هديل عويس، الكاتبة والباحثه السياسية، إنه منذ قليل، بدأ مجلس النواب الأمريكية بأغلبيته الديمقراطية في التصويت على عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم بعد انتهاء التصويت، سيتم إرسال نتيجة التصويت إلى مجلس الشيوخ، ولكن ذلك لن يحدث قبل يوم 19 يناير الجاري، بسبب الأجازة التي حصل عليها مجلس الشيوخ، وسيعودوا مرة أخرى 19 يناير.

من الصعب محاكمة الرئيس الأمريكي حاليا

وأضافت «عويس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومن الصعب محاكمة الرئيس الأمريكي حاليا وذلك لامتلاكه الحصانة التي ستمنع حدوث ذلك طالما ظل رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

الديمقراطيون يريدون حرمان الرئيس ترامب من الحصول على مناصب سياسية قادمة

وأوضحت أن ما يريده الديمقراطيين هو حرمان الرئيس ترامب من حصوله على إيا من كافة المزايا السياسية بعد تركه للمنصب، وكذا عدم حصوله على مناصب سياسية قادمة وإنهاء حياته السياسية تماما، كما وأن نائب الرئيس مايك بنس وقف على مسافة متساوية بين الدستور الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترامب وحتى لو لم يتم عزله من قبل مجلس النواب فقد انتهي سيرته بشكل سئ

وأكدت أن ترامب وحتى لو لم يتم عزله من قبل مجلس النواب فقد انتهي سيرته بشكل سئ، وسبب أشكالية كبرى بداخل المجتمع الأمريكي، وهناك حالة أمنية خطيرة في كثير من الولايات حيث أن بعض الولايات تشرعن حمل السلاح، كما وأن هناك استعداد أمني كبير في واشنطن وباقي الولايات وهناك تعزيزات أمنية كبرى لمنع حدوث أية مظاهرات وحتى لا يخرج الأمر عن إطار السيطرة.