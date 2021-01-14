استشاري طب النفسي: مدعي السرطان شخص سيكوباتي ويجب معاقبته

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الشخص الذي أدعى إصابته بمرض السرطان وطلب مساعدات مالية من أجل الإنفاق على علاج مرضه الذي يعاني منه منذ فترة طويلة هو شخص مريض نفسيا «سيكوباتي».

وأضاف «فرويز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذا الشخص هو شخص سيكوباتي لا يهتم بالتصرفات ولا يقدر الآخرين وكذلك لا يهتم بمشاعر أي شخص ولا يعير الاهتمام إلى الأشخاص وكل همه هو التربح المادي بغض النظر عن أي شيء ويطلب هذا الشخص مساعدات مادية ويستغل المرض بشكل سئ ولا يكترث بأدية الآخرين.

وتابع: «عايش في الدور ومتقمص الشخصية المرضية ويشعر نفسه بالانهزامية من أجل التصرف تجاه الآخرين بأذية، واضطراب شخصيته لا يعفيه من المسئولية فمرض الانفصام هو الذي سينقذه ولكن هذا الشخص لا يعاني من انفصام ومرض علقي مثبت بالمستشفيات السابقة وما يفعله هو اضطرابات شخصية وليس مرض عقلي لا يتم إعفاءه».

يذكر أن الشخص نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتطبيق المراسلات القصيرة «واتساب» أنه مصاب بمرض السرطان ويريد المساعدة كما طلب من الأشخاص التوقف عن تلقي علاج السرطان وانتظار إعطاءه أموال لهم لكي يعالجهم وكل هذه الأمور كانت خدعة منه من أجل جمع عدد أكبر من الأموال واستغلال تعاطف الناس معه وتواجده في مجموعات على الواتساب تساعده على الانتشار السريع لتحقيق هدفه الماكر، ووجهت النيابة العامة تهم له بإدعاء المرض ومحاولة التربح.

فيما قال علاء ميهوب هاشم المتقدم ببلاغ ضد شاب يدعي إصابته بالسرطان وهو مصاب بالسرطان، إنه تعرف على «محمد» مدعي الإصابة من خلال جروب على الواتساب خاص بالمحاربين للعلاج من الفيروس ودعاه للتوقف عن تناول الكيماوي، واستغل إعلان قديم وتقريرا طبيا لأحد أصدقائه مريض بالفعل من أجل التربح.