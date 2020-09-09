رسالة أمل لـ جمال يوسف.. فنانون انتصروا على مرض السرطان

"رسائل أمل" دائمًا ما يسعى أهل الفن والمشاهير لبثها وتقديمها لجمهورهم خلال أعمالهم الفنية، وفي الوقت الذي يمر فيه غالبيتهم بمحنة مرضية، يسعون للتماسك ومحاولة تخطي الأزمة بدعم محبيهم ومن حولهم.

قبل عدة أيام أعلن الفنان جمال يوسف، إصابته بسرطان في البلعوم، وخضوعه لنحو 35 جلسة إشعاع كيماوي، مؤكدًا أنه راض بما قسمه الله له، وفقًا لتصريحاته مع "الوطن".

وقال "يوسف"، إن دعوات الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثرت فيه بشكل كبير بعد إصابته بسرطان البلعوم: "مكنتش بعرف اتكلم لغاية من 3 أيام ولساني كان تقيل، والله صحيت من النوم الفجر مرة لقيت بنتي بتقولي أنت مبهدل الدنيا على الفيس بوك وأنا مش عارف".

الإصابة بالمرض اللعين، تجربة مّر بها عدد من الفنانين، واستطاعوا الانتصار على السرطان وهزيمته بالضربة القاضية، وترصد "الوطن" أبرز هؤلاء النجوم في السطور التالية.

إليسا

"إلى كل اللي يحبوني".. اسم الأغنية التي أعلنت الفنانة إليسا من خلال فيديو كليب الأغنية عام 2018، عن إصابتها بسرطان الثدي، وتعافيها من المرض، ووجهت وقتها رسالة بقولها "أنتم السبب وراء قوتي وصحتي، وهذه القصة هي لأقول لكم شكرًا لكل من يحبني".

ياسمين غيث

عام 2016 أصيبت ياسمين غيث بسرطان الثدي واستطاعت أن تقاومه وتنتصر عليه، ونجحت ياسمين في نقل تجربتها من خلال مشاركتها في أحداث مسلسل "حلاوة الدنيا" مع هند صبري، وظافر عابدين، وتجسيدها دور مريضة سرطان، بالتزامن مع بدايتها في دخولها مرحلة الشفاء.

عايدة رياض

اختفت الفنانة عايدة رياض عن الأنظار فترة من الزمن، وغابت عن الساحة الفنية، لتعود مجددًا وتعلن عن إصابتها عام 2015 بسرطان المثانة، ولكنها استطاعت التغلب عليه والانتهاء تمامًا من جلسات الكيماوي، لتقرر الرجوع للتمثيل من جديد.

وتعد عايدة رياض، من أشهر راقصات الفنون الشعبية، والتحاقها بالفرقة القومية قبل دخولها مجال التمثيل.

أحمد حلمي

خلال سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 للاطمئنان على صحة زوجته الحامل وقتها الفنانة منى زكي، أجرى أحمد حلمي، بعض الفحوصات للاطمئنان هو الآخر على صحته خصوصًا مع ألام الظهر التي كانت تنتابه من وقت لأخر، ليكتشف إصابته بورم سرطاني، واستطاع أن ينتصر على المرض بعد إجرائه عملية جراحية وتلقيه العلاج اللازم.

شريهان

شريهان، أيقونة الجمال، وملكة الاستعراضات، في عِز نجاحها وشهرتها، أصيبت بمرض السرطان في الغدد اللعابية، وظلت سنوات طويلة تعاني من المرض، حتى نجحت في مقاومته والتغلب عليه.