صاحب تمثال كرة اليد في الإسكندرية: استغرق 20 يوما

قال المهندس شريف رسلان، فنان تشكيلي وصاحب تمثال لاعب كرة اليد في الإسكندرية، إن التمثال ولدت فكرته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف صناعة تمثال في المحافظة ووضعه في ميدان الحدث، وبالفعل تم عمل التمثال، وفي الفترة الأخيرة عندما حصلت مصر على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، طلب منه المحافظ تعديل التمثال من لاعب كرة قدم إلى لاعب كرة يد، وبعد دراسة الموضوع وجدوا أنه ممكنا، وتم بالفعل خلال فترة مدتها 20 يوما، وكان العمل معبرا عن البطولة.

صناعة التمثال

وأضاف «رسلان» في مداخلة مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «CBC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، الأربعاء، أن التمثال من «الفايبر بلاس» وهي خامة خفيفة الوزن، والتمثال يكون فراغا من الداخل، ويمكن تشكيلها وطلاءها من الخارج، لافتا إلى أنه شارك في تجميل محافظة الإسكندرية في عدد كبير من الميادين، ثم استكملوا في محافظات أخرى مثل قنا، ومطروح، والإسكندرية كانت تحظى بالعمل الأكبر من الأعمال الفنية.

تقديم العديد من الأعمال الفنية

وتابع الفنان التشكيلي، أنه قدم العديد من الأعمال النحتية والفنية للمحافظة، وآخر الأعمال كان على طريق المحمودية، وعدد من الكباري، وبشاير الخير، ومنطقة سانت كاترين، موضحا: «أنا لست نحاتا ولكني خريج التصوير الجداري، ولكن كل ذلك يتم بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والنحاتين».

هذا، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تقام في مصر ويشارك فيها 32 منتخبا دوليا.

وأكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن تنظيم البطولة نتاج جهد كبير من رجال بذلوا مجهودا كبيرا، ووراءهم حكومة مصرة على إخراج هذه البطولة بصورة آمنة صحيا، ثم وما وراء الكواليس كان صعبا جدا.