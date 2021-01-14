أحداث آخر 24 ساعة.. أزمات في أوروبا وأمريكا ومصر تبهر العالم بافتتاح مونديال اليد

شهد العالم خلال الـ24 ساعة المنقضية عددا من الأحداث الهامة في دول مختلفة تنوعت بين الأحداث الرياضية المهمة والسياسية المثيرة والتواترات الحدودية والمشاكل بين بعض الدول، وكذلك زيادة أعداد قتلى ومصابي فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة الأمريكية أحداث جديدة خاصة بعد اقتحام مبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديموقراطي جو بايدن في سابقة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأحداث الساخنة نرصدها لكم كما يلي:

مجلس النواب الأمريكي يعزل ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار عزل الرئيس دونالد ترامب، وارتفع عدد النواب الجمهوريين الذين صوتوا حتى الآن لصالح القرار إلى 10، بينما صوت 222 نائبا ديمقراطيا عليه، ليصل إجمالي الموافقات لـ 232 صوتا، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ورفض 197 نائبا ديمقراطيا القرار، ليصبح ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

ويدلي المشرعون بأصواتهم على عزل الرئيس دونالد ترامب وتوجيه تهمة «التحريض على التمرد»، ويحتاج القرار إلى 217 صوتا من 433 عضوا في مجلس النواب ليتم تبنيه.

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إنه ستكون هناك محاكمة لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وأضاف في بيان له أنه سيتم التصويت على إدانته بالجرائم والجنح الكبرى.

وزعم تشاك شومر في بيان أن ترامب حرض على العنف ضد الحكومة سعيا للبقاء في السلطة وهذا أمر يجب عدم التساهل بشأنه.

تصاعد التوترات بين السودان وأثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنَّ طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت الحدود السودانية، واصفة ذلك بـ«تصعيد خطير وغير مبرر».

وتفقد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الحدود السودانية، وأعلنت مفوضية الحدود السودانية، أن إثيوبيا لم تلتزم بأغلب التزاماتها تجاه السودان، واعتدت على آلاف المزارعين السودانيين.

وأوضحت المفوضية، خلال مؤتمر صحفى، أن الإثيوبيين أقاموا مستوطنات داخل الأراضي السودانية، وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضافت المفوضية أن التعديات الإثيوبية على أراضهم بدأت منذ عام 1957، منوهة إلى أن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني.

فيما قال السفير الإثيوبي في الخرطوم، إن الجيش السوداني تقدم داخل الأراضي الإثيوبية ودمر ممتلكات ،مشيرا إلى أن أديس أبابا تشدد على ضرورة حل النزاع الحدودي بطرق سلمية.

أزمة في أوروبا بسبب فيروس كورونا وتصاعد الاصابات

سجلت السلطات الصحية في إسبانيا، أمس، أعلى معدل إصابات جديدة تشهده البلاد منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قاربت الإصابات الجديدة 39 ألف إصابة، بفارق كبير عن أعلى معدل إصابات سجلته بلغ 25 ألف إصابة في 8 يناير الجاري، وتجاوز إجمالي إصابات الفيروس أكثر من 2 مليون حالة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وتعيش القارة الأوروبية أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد ما سجلت أكثر من 26 مليون إصابة بـ «كوفيد - 19»، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الأول في قائمة أعلى دولة تسجيلا للإصابات في المنطقة الأوروبية بإصابات تجاوزت الـ 3 ملايين حالة، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، بينما جاءت فرنسا في المركز الثاني، تليها على الترتيب إيطاليا، إسبانيا ثم ألمانيا.

وأكد وزير الصحة الألماني ينس سبان أن بلاده تعيش أصعب مراحل فيروس كورونا، قائلا: «أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية، ونحتاج إلى خفضها»، في كلمته اليوم أمام البرلمان، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

بينما أعرب رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرنسوا ديلفريسي، عن قلقه من خطر السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في يريطانيا، متابعا: «الوقت فات على منع تفشي السلالة الجديدة في فرنسا، ولكنها سوف تتفشى بصورة كبيرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات».

وقال رئيس هيئة الصحة المحلية أورلين روساو، إن هناك حاليا 11 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة، ونحو 40 حالة اشتباه في منطقة باريس الكبرى.

وقررت الحكومة الإيطالية تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية أبريل المقبل، والتي كان من المقرر أن تنتهي يناير الجاري، وذلك في سبيل السيطرة على تفشي الفيروس في البلاد، وفقا لما أوضحه وزير الصحة روبرتو سبيرانزا.

وقال سبيرانزا أمام مجلس النواب، اليوم، «الحكومة ترى من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل..هناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر».

وتعتبر إيطاليا هي ثاني أعلى دولة في الوفيات على مستوى أوروبا، حيث سجلت البلاد 79 ألفاً و819 وفاة بـ«كوفيد - 19».

افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنطلق بالقاهرة اليوم 13 يناير، وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته، قائلًا: «بسم الله وعلى بركة الله، نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال السابعة والعشرين بجمهورية مصر العربية».

ورحب السيسي خلال كلمته في حفل افتتاح البطولة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، بالفرق المشاركة في مونديال كأس العالم لكرة اليد، في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة يؤكد من خلالها أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا.

وأضاف، أن العالم سيتجاوز تلك المحنة بشكل أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة، والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب.