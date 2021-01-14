الأنبا أرساني يكشف كواليس تكريمه في هولندا وحصوله على لقب «قائد»

علق الأنبا أرساني أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس، على قرار الملك فيليم أليكسندر، ملك هولندا، بمنحه الوسام الملكى «أورانيا- ناسو» بلقب «القائد»، وذلك خلال الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثين لبدء خدمة الكنيسة القبطية بهولندا والعيد السابع لتأسيس إيبارشية هولندا، والذي أقيم بمقر المطرانية في مدينة أمستردام، وسط الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كواليس التكريم من ملك هولندا

وتحدث الأنبا أرساني عن تكريمه خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي طارق علام في برنامج «هو ده» المذاع عبر فضائية «المحور» عن تكريمه، مشيرًا إلى أن التكريم جاء بسبب الدور المؤثر للمجموعة المصرية هناك «المجموعة المصرية في هولندا هي مجموعة صغيرة مش كبيرة لكنها متحركة ومؤثرة واستطاعت في فترة محدودة أنها تكون مؤسسة كنسية قوية كبيرة ليها أنشطتها وليها دورها الريادي في تربية الجيل التاني وتنشئته وانتمائه لمصر».

واعتبر الأنبا أرساني هذا التكريم ليس لشخصه ولكن للمجموعة المصرية الكنسية التي عملت وتعبت لسنين طويلة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعطى لمن له دور قيادي وريادي في تنمية وتطوير المجموعة التي يعيش معها.

وأشار الأنبا أرساني أنه خدم في الكنيسة بهولندا على مدار أكثر من 35 عاما حدث خلالها تطور ونمو في المجتمع، وأن هولندا قدرت مجهوده وأنه اعتبر ذلك تقدير لكل المجموعة المصرية في هولندا، مضيفًا «مصر بقا ليها اسم والكنيسة القبطية بقا ليها اسم ونشاط وقوة في المجتمع الهولندي».

نشجع الجالية المصرية في هولندا على الاستثمار في مصر

وتابع: «المجموعة المصرية الموجودة في هولندا مجموعة مؤثرة وقوية وليها دور واضح في مجالات متعددة وهي طبعا صورة مضيئة للمواطن المصري اللي يحمل في قلبه حضارة 7000 سنة وبيقدر ينتج ويثمر ويبدع ويتميز في نشاطه وفي خدمته واحنا بنشجع الجالية المصرية انها تحط استثماراتها ومداخراتها في مصر».

واستطرد: «بنشجع على السياحة وبنظم أفواج سياحة لزيارة مسار العائلة المقدسة كمثال للاهتمام بالسياحة وتنشيطها في مصر وكذلك بنهتم بشباب الجيل التاني وفيهم بنلاقي شباب مميزين منهم الدكاترة والمهندسين والطيارين والمحاسبين وكلهم أولاد مميزين ودارسين في الجامعة وأخدوا وظايف محترمة في المجتمع وكلهم يبشروا بمستقبل طيب ان شاء الله».

ووجه الأنبا ارساني التحية للشعب المصري وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الراعي الأكبر لبلدنا العظيمة مشيرًا أن الله كافأ الشعب المصري بقيادة سياسية حكيمة وتعمل لمصلحة الوطن مضيفًا «حبي وتقديري لبلدي العظيمة وانتمائي إليها».

طارق علام يشكر الأنبا أرساني ويذكر مواقف جميلة معه

من جهته وجه الإعلامي طارق علام، الشكر للأنبا أرساني، مؤكدًا أنه ذهب لبيت المصريين في هولندا، وأقام معهم لفترة وعاش معهم وأنهم لا يفرقون بين مسلم وقبطي، مضيفًا «الأنبا أرساني من الناس الجميلة اللي بتشع حب وحضارة وتواصل وعمل نموذج جميل أنه يحافظ على الهوية المصرية للمصريين الكتير في هولندا ومش المسيحيين الأقباط بس لكن المسلمين كمان، وكل المصريين في هولندا وهو من الشخصيات اللي بنعتز بيها وبنقول له مبروك على التكريم».