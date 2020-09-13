اليوم.. الأنبا أرساني يلقي عظة الأحد على قنوات المتحدة

يلقي الأنبا أرساني، أسقف هولندا للأقباط الأرثوذكس، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، كلمة روحية في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي)، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي، كما ألقى عظة أخرى يوم 7 يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة في 16 أغسطس بمناسبة "عيد العذراء".

ويتوالى على إلقاء عظة الأحد إلى جانب البابا تواضروس الثاني، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.