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الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء باعتبار مشروعي تطوير وتوسعة «الدائري» منفعة عامة

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الوطن
09:03 ص | الخميس 14 يناير 2021
مدبولى

مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2680 لسنة 2020، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدائري المؤدي لقاعدة البرجات الجوية في البحيرة من أعمال المنعفة العامة.

كما نص القرار رقم 2681 لسنة 2020، على اعتبار مشروع تطوير تقاطع طريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مع طريقي (القاهرة - الإسماعلية الصحراوي)، (والقاهرة - بلبيس) من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــا.

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