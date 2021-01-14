إيران تتخذ خطوة تصعيدية جديدة نحو إنتاج وقود نووي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أنَّ إيران بدأت العمل لإنتاج وقود من اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث، وذلك في أحدث انتهاك للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى الست، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في وقت تضغط فيه البلاد من أجل رفع العقوبات الأمريكية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنَّ المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي، أبلغ الدول الأعضاء في الوكالة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بخطط إيران لإجراء أنشطة البحث والتطوير بخصوص إنتاج يورانيوم معدني، في إطار هدفها المعلن لتصميم نوع مُحسّن من الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران.

وأضاف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنَّ إيران أبلغتها، أنه ليس هناك حدود لأنشطة البحث والتطوير، مبينًا أنَّ تعديل وتركيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة بدأ بالفعل في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان.

ويفرض الاتفاق على وجه التحديد حظرًا لمدة 15 عامًا على إنتاج إيران أو حيازتها لليورانيوم المعدني، وهو مادة حساسة يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية، كما ينص الاتفاق على أن ذلك لا يمكن حدوثه إلا بدفعات صغيرة وبالتشاور مع أطراف الاتفاق بعد 10 سنوات.

وأفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء بها، نشرت كل من صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة «رويترز» مقتطفات منه، أنَّ إيران أشارت إلى أنَّها تعتزم إنتاج يورانيوم معدني من اليورانيوم الطبيعي، ثم تنتج يورانيوم معدني مخصب بمعدل نقاء 20% من أجل الوقود اللازم لمفاعل طهران للأبحاث.

وتزيد هذه الخطوة الضغوط على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يتولى السلطة الأسبوع المقبل والذي كان قد تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الكامل ببنوده أولًا، بينما تريد إيران من واشنطن رفع العقوبات أولًا.