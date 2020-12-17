الرئيس الإيراني: يجب العمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، إن «علينا أن نعمل على إفشال أثر العقوبات الأمريكية ورفعها في الوقت ذاته»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف روحاني خلال مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية عبر تقنية الفيديو «أنه لا ينبغي تأجيل إلغاء العقوبات الأمريكية ولو لساعة واحدة والحكومة ستوظف كل طاقتها لذلك"».

وأوضح الرئيس الإيراني، «أؤكد للشعب الإيراني أن مقاومته وصموده سيجبران العدو على الاستسلام».

وتابع روحاني قائلا: «صمود إيران لثلاث سنوات سيؤدي إلى إخضاع الإدارة الأمريكية المقبلة ورفع العقوبات والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق النووي».

وأشار روحاني إلى أن «نؤكد على دعوة المرشد إلى الوحدة الوطنية لأنها تصنع لنا القوة الوطنية وتجبر الآخرين على الخضوع أمام حقوق إيران».