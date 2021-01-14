أستاذ تسويق: المدن الذكية الجديدة تمثل نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي بمصر

قال الدكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق العالمي والإدارة الاستراتيجية بجامعة واشنطن، إن المدن الذكية الجديدة تمثل نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في مصر.

وأكد «حسن» في حوار خاص لـ«الوطن»، أن العالم يتأثر بشكل عام بشدة وباء كورونا، ونتيجة لذلك يجب مواجهة هذا التحدي، مشيرا إلى أنه ليس تحدٍ صحي، ولكن اقتصادي وتعليمي واجتماعي.

ونوه أستاذ التسويق العالمي، إلى أن جائحة كورونا تؤثر على اقتصاديات الدول والمدن، متابعا: «ومن الأبحاث وجدنا أن 70% من سكان الأرض يتكدسون في المدن، ولذلك هي بؤرة التوغل للوباء، فبناء على ذلك نجد أن التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية تساعدنا على مواكبة هذه الأزمة الصحية».

وأضاف الدكتور صلاح حسن، أن الزيادة المتسارعة في السكان، خصوصا في العقدين السابقين، يوضح أن المدن وخاصة في مصر تواجه تحديا كبيرا، وذلك ما قبل كورونا وما بعدها، بالإضافة إلى تحدي كبير لتقديم خدمات عالية الجودة في الوقت اللازم المحدد، متابعا: «لذلك نجد أنشأت الهند 100 من المدن الذكية، ومصر 5 منها).

وأوضح «حسن» أنه من أسباب إنشاء المدن الذكية، الاستفادة من التقنية الحديثة، وأن يتم تقديم خدمات مريحة للمواطن وسريعة ومستديمة، وأيضا مواكبة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أن المدن الجديدة تتركز على تحديث البنية التحتية المتعلقة بهذه المدن من جانب، وأيضا من جانب الحلول الصديقة للبيئة، فكل هذه المحاور مصممة لإيجاد حلول للمشاكل المزمنة المتعلقة بالمدن، متابعا: «وهذا ليس فقط ينطبق على مصر، ولكن أيضا من خبرة الدول الأخرى لحل مشكلات المواطنين من التعليم ووسائل النقل والصحة والصرف الصحي وغيره من المشاكل المستديمة التي تواجه المدن الكبيرة.

اعتماد النقلة النوعية للاقتصاد الرقمي على المدن الذكية

وأكد أستاذ التسويق العالمي والإدارة، أن المدن الذكية الحل الأمثل للنقلة النوعية للاقتصاد الرقمي، وبناءا علي الأبحاث هناك يوجد زيادة مضطربة للعائد الاستثماري في المدن الذكية، وتعتبر الأخيرة من الفئة المتقدمة، وملاحظتنا من الأبحاث أن العائد الاستثماري يزداد كلما زاد الترابط التكنولوجي لهذه المدن.

وتابع الدكتور صلاح حسن: «وجدنا علي سبيل المثال أن المدن الذكية التي تمكنت من دمج تكنولوجيا الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي، كل هذه الاسترتيجيات التكنولوجيا توضح تعظيم الاستفادة من الربط التكنولوجي، بما يتعلق بزيادة الأمان والتواصل مع المواطنين، بما يتعلق بتطوير الحلول الإبداعية من جانب إدارة المرور، والطاقة الصديقة للبيئة والكهرباء والصرف الصحي وغيره من الخدمات».