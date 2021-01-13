وائل الفشني.. اكتشفه على الحجار وبكى بسبب المهرجانات وفكّر في الهجرة

تصدر المطرب وائل الفشني، محركات البحث «جوجل» بعد تصريحاته التلفزيونية بأنه يتم محاربته في الوسط الفني، للدرجة التي جعلته يفكر في الهجرة إلى أوروبا بسبب الظلم الواقع عليه وعدم وجود عدالة بالمقارنة بأغاني المهرجانات التي تححق انتشارًا ومكاسب مادية كبيرة.

لايوجد عدل في وسط الفني

وقال وائل الفشني، إن الحفلات التي يقيمها ببعض مراكز الثقافة «مش بتجيب فلوس وبعملها عشان مزاجي، وراضي باللي كتبه ربنا وبستنى تيترات مسلسلات من هنا أو هنا»، وعن بكاءه خلال اللقاء، أضاف «الفشني» قائلًا: صعبت عليّ نفسي وبكيت، ده رزق في النهاية، في أذواق لكن مفيش عدل في الوسط الفني مش أكتر من كده، شرف ليّ مشاركتي في مسلسل الاختيار، وبشوف الشهيد أحمد منسي في الحلم بيطبطب عليّ.

واستطرد «أنا بحب شاكوش وبيكا وبتوع المهرجانات ربنا يزيدهم، كنت هسافر أوروبا وأروح أشتغل هناك، بس إرادة ربنا أرادت أكون في مصر، حياتي كلها ضرب ضرب مفيهاش شتيمة، ومش قادر استحمل، ربنا مش بينسى حد هيعوضني، أنا ببكي عشان كنت فاكر إنى هقدر أوصل، بس الحروب جامدة جدًا».

وفي تصريحات سابقة وجّه وائل الفشني، انتقادات لاذعة لأغاني المهرجانات معتبرًا إياها أنها ليست نوعًا من أنواع الفنون وتشبه «مرض السرطان».

وكان درس «الفشني» العزف والإيقاع في إيطاليا عدة شهور، ولم يكمل دراسته في معهد الموسيقى بسبب انشغاله كعازف لبعض الفرق الموسيقية، وبمجرد عودته لمصر أصبح ضمن فرقة الموسيقار فتحي سلامة، باعتباره عازفًا لآلة «الرِق» التي كانت أحد أهم الآلات التي تعلّم عليها وبدأ من خلالها مشواره في الموسيقى، وكان أيضًا أحد أعضاء فرقة على الحجار الذي أُعجب بصوته وقرر تقديمه للجمهور كمطرب.

يرتبط بصلة قرابة بالشيخ طه الفشني وتعلم داخل كنيسة

ينتمي وائل الفشني لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، وللقارئ الشيخ طه الفشني الذي تربطه صلة قرابة من ناحية الأم، فضلًا عن تعليمه الأزهري الأمر الذي أثّر عليه وهوايته نحو الابتهال والأناشيد وغناء التراث الصعيدي التي اعتاد على البحث عنها وإعادة تقديمها بشكل مختلف، بخلاف تعلمه منذ صغره داخل إحدى الكنائس التي تم أيداعه بها بسبب شقاوته وتعلم من خلالها الترانيم وحب الموسيقى.

قام وائل الفشني بغناء تتر مسلسل «واحة الغروب» عن رواية الأديب بهاء طاهر، إخراج كاملة أبوذكري، بطولة خالد النبوي، منة شلبي، سيد رجب، منذر رياحنة.

كما شارك وائل الفشني في غناء تتر مسلسل «طايع» عام 2018 بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، تأليف محمد دياب، إخراج عمرو سلامة.

وفي عام 2019 شارك وائل الفشني بالغناء من خلال مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، وعدد من نجوم الشرف، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار باهر دويدار.