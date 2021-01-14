«صحة أسوان»: 53% من أهالي المحافظة مسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت حلم المسؤولين لملف الصحة في مصر، وتمثل نقلة وطفرة قوية جدًا ستؤدي إلى التنمية الصحية في البلاد، وتعمل على تجنب سياسة «المسكنات»، وإيجاد حلول جذرية وحقيقية للمشكلات للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكان يجرى العمل على تجهيز المحافظة للانضمام إلى المنظومة، والدولة لم تبخل بزيادة عدد الوحدات الصحية بداخلها التي تنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بما يغطي كل ربوع المحافظة والمواطنين فيها.

112 وحدة صحية و11 مستشفى جاري تجهيزها للتسجيل

وأضاف حنفي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن المنظومة بالمحافظة بها نحو 112 وحدة صحية جاري تجهيزها حاليًا، كأكبر وحدات المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 11 مستشفى على امتداد المحافظة، لافتًا إلى أن عدد السكان في أسوان لا يتناسب مع بقية المحافظات، لكن امتدادها الطولي الكبير جعل الوحدات المنضمة إلى المنظومة تتوزع بشكل أكبر وزاد عددها وعدد المستشفيات.

المنظومة تستهدف كل سكان المحافظة

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان: «المنظومة تستهدف كل سكان المحافظة البالغ 1.6 مليون نسمة، وتم تسجيل 850 ألف شخص بما نسبته 53% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يعكس إقبال الأهالي على التسجيل قبل تفعيل المنظومة، والجميع هنا متشوق للتسجيل في المنظومة لأنهم يعرفون مدى الخدمة الجيدة التي سيحصلون عليها بصرف النظر عن مكانهم او وظيفتهم».

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 70% من التجهيزات وتم استلام معظم المنشآت الصحية، ويجرى استهداف تسجيل باقي المواطنين في المنظومة قبل بداية شهر مارس.