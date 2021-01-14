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الصحة: إصابة فرد بالحماية المدنية في حريق قرب مخازن العباسية

كتب:

مريم الخطري
11:25 ص | الخميس 14 يناير 2021
حريق بجوار مخازن وزارة الصحة

حريق بجوار مخازن وزارة الصحة

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ الحريق الذي نشب بجوار مخازن الوزارة، أسفر عن مصاب واحد فقط من الحماية المدنية.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وجار السيطرة عليه، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وكان اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا بنشوب حريق في ميدان العباسية بجوار مخازن وزارة الصحة، وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة، وجار محاصرة النيران للسيطرة عليها وإخمادها.

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