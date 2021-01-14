الصحة: إصابة فرد بالحماية المدنية في حريق قرب مخازن العباسية

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ الحريق الذي نشب بجوار مخازن الوزارة، أسفر عن مصاب واحد فقط من الحماية المدنية.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، وجار السيطرة عليه، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وكان اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا بنشوب حريق في ميدان العباسية بجوار مخازن وزارة الصحة، وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة، وجار محاصرة النيران للسيطرة عليها وإخمادها.