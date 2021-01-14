«الصحة» تعلن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ79.8%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وحسب تقارير الصادرة من وزارة الصحة وصلت نسبة الشفاء إلى 79.8%.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس، خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم، وتسجيل 996 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

«الصحة» للمواطنين: استمروا في اتباع الإجراءات الاحترازية

وجددت وزراة الصحة والسكان، تعليماتها بخصوص الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، موجهة للمواطنين نداء بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتهوية الجيدة وتقليل الأعداد فى التجمعات وارتداء الكمامات في أثناء التحدث حتى في التجمعات العائلية والمداومة على غسيل الدين.

ونصحت كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية وتجنب الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حال ظهور أي أعراض لابد من التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

وشددت وزيرة الصحة، على ضرورة الإطلاع على مستجدات فيروس من مصادرها الرسمية وعد تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية بوزارة الصحة، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و15335 ورقم الواتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «الصحة مصر» المتاح على الهواتف.