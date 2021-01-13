إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

دخل وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في حكومة تصريف الأعمال إلى أحد المستشفيات للعلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه مستشفى «سان جورج» في منشور عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، مؤكدا أن الوزير في حالة صحية جيدة.

ويرتفع معدل الإصابات في لبنان بصورة غير مسبوقة، حيث وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231 ألف إصابة، وسجلت السلطات الصحية في البلاد في آخر 24 ساعة ما يقرب من 5 آلاف إصابة جديدة، وهو ما يعكس أزمة كبيرة تعيشها البلاد حيقث وصلت المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى، وفقا لإحصاءات «وورلد ميتر».

وأعلنت السلطات اللبنانية، الاثنين الماضي، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك في الفترة من 14 إلى 25 يناير الجاري، وتشمل الإجراءات الجديدة تقييد حركة القادمين من الخارج وإلزامهم بالإقامة على نفقتهم الخاصة 7 أيام في أحد الفنادق، والخضوع لفحص فيروس كورونا عند وصولهم وفحص ثان في اليوم السادس من وصولهمن بالإضافة إلى تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت إلى 20%.

ومنعت السلطات المواطنين من الخروج إلى الشارع، بجانب إغلاق المدارس، الجامعات، الحدائق والمؤسسات العامة، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى فرض حظر تجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك بعد ما دعى الرئيس اللبناني ميشال عون إلى فرض إجراءات جذرية تساهم في تخفيف التبعات الكارثية لتفشي كورونا، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن البلاد أمام حالة صعبة، حيث إن أسرة العناية الفائقة لمعالجة مصابي كورونا المستجد أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي البلاد أمام حالة صعبة جداً ونحتاج لإجراءات استثنائية لتجاوزها.