رئيس «الدستورية البحريني» يهنئ المستشار حنفي جبالي على رئاسة «النواب»

هنأ الشيخ خليفة بن راشد، رئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرين، المستشار حنفي علي جبالي، بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري.

و أعرب «بن راشد»، في بيان لسفارة البحرين بالقاهرة، اليوم، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لرئيس مجلس النواب المصري بالتوفيق والنجاح.

وأشاد رئيس المحكمة الدستورية، بما يتمتع به المستشار حنفي علي جبالي من الكفاءة والخبرة القانونية والدستورية، وإسهاماته الوطنية العديدة.

يذكر أن المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، فاز برئاسة مجلس النواب بأغلبية الأصوات، وأعلت ذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدت الثلاثاء الماضي، عقب فرز أصوات النواب، التي جرت بين 4 مرشحين، وحصوله على 508 أصوات.