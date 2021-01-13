قرار رئيس مجلس الدولة بتعيين أحمد مناع أمينا عام لـ«النواب»

تنشر «الوطن» قرار رئيس مجلس الدولة، بالموافقة على انتداب المستشار أحمد مناع لمنصب أمين عام مجلس النواب.

وتتضمن القرار في مادته الأولى، ندب المستشار أحمد عزت أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب، اعتبارا من 13 يناير 2021، حتى نهاية الفصل التشريعي الثاني، مع تحمل مجلس الدولة لكامل مستحقاته المالية التي يتقاضاها من المجلس طوال فترة ندبه.

ونصت المادة الثانية: على الأستاذ نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.

وتخرج المستشار أحمد مناع من كلية الحقوق دفعة 1991، والتحق بمجلس الدولة في هيئة مفوضي الدولة، ثم بإدارات فتوى الداخلية والخارجية والعدل، كما عمل أيضا عضوا بمجلس تأديب ضباط الشرطة لعدة أعوام.