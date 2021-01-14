علي الدين هلال ناعيا صفوت الشريف: مقدرش أقول غير ربنا يرحمه

قال الدكتور علي هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إنّه حزن لسماع خبر وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، متمنيا أن يتقبله الله في واسع رحمته.

وأضاف هلال في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يعزي أسرة الراحل، ويرفض أن يدلي بشهادته في ذلك التوقيت عن الراحل صفوت الشريف قائلا: «دا مش وقته، مقدرش أقول غير ربنا يرحمه».

وكان الدكتور علي هلال أمين لجنة الإعلام في الحزب الوطني، وعضو هيئة أمانة الحزب الوطني منذ عام 2006، كما عمل وزير للشباب منذ عام 1999 وحتى عام 2004.

ناجي الشهابي: صفوت الشريف رمز مصري مخلص

من جانبه، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وزعيم المعارضة بمجلس الشورى الأسبق، إنّ الراحل صفوت الشريف كان رمز مخلص لبلده ولأهله، وقضى عمره في خدمة مصر، ولذلك فنحن ننعيه ونعزي أنفسنا في رحيله.

وأضاف الشهابي لـ«الوطن»، أنّ الراحل كان له دور كبير لوجود مجلس شوري لا ينسى في تاريخ مصر، وتابع أعمال الحكومة المصرية آنذاك، كما أنّ الوزراء كانوا يقدّرون المجلس ويستمعون له باهتمام، لما كان يمتلكه أعضائه من الحكمة والخبرة في إتخاذ القرارات.

وتابع الشهابي، أنّ الدليل علي تقدير الوزاء لمجلس الشورى في عهد صفوت الشريف، حضورهم بشكل يومي إلى المجلس قائلا: «الشريف جعل من مجلس الشورى غرفة تشريعية ومنحه اختصاص تشريعي لأول مرة في تعديلات الدستور عام 2007».

وأشار إلى أنّ صفوت الشريف كان له دور كبير في تطوير الإعلام المصري بشكل عام، وكان له دور في بناء مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أنّ دوره لا ينسى في تطوير أهم قاعة بمجلس الشوري بعد نشوب حريق به.