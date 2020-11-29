حمادة هلال: سعيد بردود فعل "آية في الجمال"

أعرب المطرب حمادة هلال، عن سعادته بردود الفعل تجاه أغنيته الجديدة "آية في الجمال".

ونشر حمادة، صور من الكليب عبر حسابه بإنستجرام، وعلق قائلا: "الحمد لله ‏سعيد جدا ‏بردود أفعال غنوة آية في الجمال، وإن شاء الله فى شغل تاني آية في الجمال"

وطرح هلال، أمس، فيديو كليب أغنيته الجديدة "آيه في الجمال"، عبر قناته بموقع "يوتيوب"، عقب النجاح الكبير الذي حققه البرومو، الذي تم طرحه منذ ساعات قليلة، عبر الصفحة الرسمية لشركة "لايف ستايلز ستديوز"، الذي تعاون فيها مع المخرج عادل سرحان.

ويجمع الكليب الجديد بين حمادة هلال و"سرحان" لأول مرة في عمل فني رسمي، رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير مشاهده في دبي.

ويعيد "عادل" خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاعتماد على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

وأعرب، عن حماسه لهذه التجربة، نظرًا لكونه أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية.

وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد كافة الإجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين."آية من الجمال" من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة.

وكان تعقب حمادة هلال أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية "طحن في طحن"، ويسعى خلالها لتقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.