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عاجل.. إلغاء جنازة صفوت الشريف بسبب كورونا والاكتفاء بمراسم الدفن

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حسام أبو غزالة
09:50 ص | الخميس 14 يناير 2021
صفوت الشريف

صفوت الشريف

قالت مصادر من أسرة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق، وأحد رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى مساء أمس، إن الأسرة قررت الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان في المقابر بمصر الجديدة، وعدم إقامة جنازة واستقبال التعازي بأحد مساجد القاهرة كما كان مقترحا بالأمس عقب الوفاه.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن هذا القرار يأتي بسبب الحرص على اتباع الإجرءات الوقائية لجائحة كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين لا سيما في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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