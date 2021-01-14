رفع كفاءة أحياء العرب والضواحى والمناخ ببورسعيد

وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إلى سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة عدد من المناطق بأحياء العرب والضواحى والمناخ، فى إطار خطة التطوير الشاملة بالمحافظة ،كما طالب بسرعة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمديرية المالية بحى الضواحى والاهتمام بالمظهر الجمالى بالمنطقة.

وكلف «الغضبان»، بسرعة البدء فى أعمال تطوير حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد، وتطوير الحديقة على أعلى مستوى بما يحقق الرضا للمواطنين بمدينة بورفؤاد ، وطالب رؤساء الأحياء بضرورة مواصلة الإهتمام بالنظافة والشكل الحضاري تماشيا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا من مشروعات خدمية وتنموية مختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد اليوم، مع التنفيذين بمبنى المحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و عدد من مهندسى المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

يذكر أن محافظ بورسعيد عقد اجتماعا موسعا، في وقت سابق مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزارء.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، وتوافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.