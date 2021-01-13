ضبط ربع طن دجاج محقون بالمياه في بورسعيد

تمكن رجال التموين بمحافظة بورسعيد، من ضبط ربع طن من الدواجن المحقونة بالمياه لزيادة أوزانها والتربح من فرق السعر، وكذلك أحد بائعي الجمبري لقيامه بـ«تسييح» سبيكة حديدية أسفل كفة الميزان للتربح من فارق الوزن، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق ومواجهة الغش بالطرق القانونية.

وأعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن حملة تموينية مكبرة استهدفت عددًا من المحال التجارية الخاصة ببيع الدواجن بأحد الأسواق بحي العرب، حيث ضُبط ربع طن دجاج مذبوح محقون بالمياه، وذلك للتربح من فارق السعر دون وجه حق.

كما ضبطت الحملة أحد بائعي الجمبري لقيامه بالتلاعب في الأوزان عند بيعه للمواطنين بحي المناخ أمام قصر الثقافة، وقام بالتلاعب بكفتي الميزان عن طريق إثقال كفة عن الأخرى، بتسييح سبيكة حديدية أسفل كفة الميزان، وذلك للتربح من فارق السعر دون وجه حق، وتم التحفظ على الميزان الخاص بالبيع وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وأوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن الحملة شُنت بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة رئيس قسم مباحث التموين، ومحمد السعدني مفتش بمباحث التموين، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وإدارتي الرقابة التموينية بقيادة المهندس خالد فهمي، والرقابة التجارية بقيادة محمد إبراهيم، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وصابر عبد العال وإبراهيم المياح وداليا العطوى وهانى شاكر وحسن عبد الله كبار مفتشى الرقابة التموينية والرقابة التجارية.

وأهاب مدير تموين بورسعيد المواطنين بالإبلاغ عن حالات الغش أو التلاعب، وأكد أن المديرية تضرب بيد من حديد من تسول له نفسه التلاعب وغش المواطنين فى المكاييل والموازين.

كما شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة نويبع، للتأكّد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إعدام 214 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، و72 لتر من المشروبات المنتهية الصلاحية، وتحرير 17 محضرًا متنوعًا، وضبط 32 كيلو أغذية تالفة.