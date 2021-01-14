رغم برودة الجو.. السائحون في أعماق البحر بالغردقة

حرص عدد من السائحين بمدينة الغردقة على النزول إلى أعماق البحر تزامنا مع برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة شتاءا وقضاء معظم الوقت في رياضة الغطس تحت الماء وذلك من خلال رحلات بحرية على شواطئ مدينة الغردقة.

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن عددا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وانجلترا وأمريكا وبيلاروسيا وبولندا وصربيا حرصوا على القيام بالرحلات البحرية بشواطئ مدينة الغردقة وممارسة رياضة الغوص والبقاء أطول فترة في الأعماق، لافتا إلى دفء المياه في الأعماق حيث تتراوح درجة حرارة المياه بين ٢٦ و٢٨ درجة مئوية بعكس الأجواء الباردة حاليآ في فصل الشتاء.

وأشار إلى انتعاش حركة السياحة بفنادق الغردقة شتاءا في ظل شمس الغردقة الساطعة ومياه البحر الدافئة، تزامنا مع اجازة نصف العام للمصريين مع إقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وإسبانيا وصربيا وذلك هربا من برودة الجو والجليد في عدد من الدول الأوروبية بحثا عن جو دافي وصحي.

وأضاف سامح جمعة نائب مدير مجموعة فنادق سياحية بالغردقة أن انتعاش سياحة الشتاء على شواطيء مدينة الغردقة بسبب سطوع الشمس طوال اليوم ودفئ درجة حرارة مياه البحر والتي تصل إلى ٢٦ درجة مئوية.

وأكد سامي فاروق مسؤل بأحد فنادق الغردقة أنه بالرغم من قرارات بعض الدول الأوربية بالإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران الخارجي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، إلا ان عدد من السائحين الأجانب يعشقون المدن السياحية المصرية وخاصة الغردقة ويعتبرونها آمنه وجوها رائع وصحي، مشيراً إلى أن منظمتي السياحة والصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد.