إطلاق حملة للبحث عن دولفين يصارع الموت على شواطئ الغردقة

ناشدت محميات البحر الأحمر فرق الغواصين العاملين في مدينة الغردقة، سرعة البحث عن دولفين صغير، يصارع الموت على أحد شواطئ المدينة، حيث ظهر قبل قليل، أثناء السباحة مع والدته، وقد التفت شباك صيد حول زعنفة الذيل.

واوضحت محميات البحر الأحمر أن الشباك الصغيرة ستؤدي إلى إعاقة عمل الدورة الدموية فى جسد الدولفين الصغير، ما قد يتسبب في موته، نتيجة نمو جسمه السريع، بينما تلتف حبال شباك الصيد حول ذيله.

ونشرت جمعية المحافظة على الدلافين مقطع فيديو يظهر الدولفين الصغير وقد التفت شباك الصيد حول زعنفة الذيل، حيث كان يسبح برفقة والدته، مما يهدد بإصابته بهبوط في الدورة الدموية، الأمر الذي قد يتسبب في وفاته.

وأطلقت الجمعية دعوة للغطاسين تطالبهم للمساهمة في إنقاذ حياة الدولفين الصغير، وذلك بعد أن وقع جسد الدولفين الصغير أسيراً لخيوط صيد مهجورة، منذ فترة، ولم يتمكن من الإفلات منها.

ودشنت جمعية المحافظة على الدلافين حملة لإنقاذ الدولفين الصغير، وطالبت بسرعة تدخل الأجهزة المختصة بالمحميات، وجمعيات البيئة، خاصةً وأن هذا الدولفين تم رصده أكثر من مرة، قرب سواحل مدينة الغردقة.

وأكد مصدر مسئول بمحميات البحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم رصد نفس الدولفين قبل شهرين، وعاود الظهور مرة أخرى على شاطئ الغردقة اليوم، وكأنه يبحث عن منقذ له، خاصةً وأنه من النوع الصغير، حيث لا يتجاوز عمره عامين.

وتم إخطار باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر ومسئولي جمعيات حماية البيئة، للتدخل لانقاذ الدولفين، ونزع خيوط الصيد من حول منطقة الزعانف الخلفية والخصر، والبحث عن الطريقة المناسبة لفك ونزع خيوط الصيد، بهدف انقاذ هذا الدولفين الصغير من الموت إذا استمر على هذا الوضع.