«التضامن» تعلن عن 4 وظائف بالبرنامج القومي للأمومة بشرط التفرغ التام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عن 4 وظائف بالبرنامج القومي للطفولة المبكرة، وذلك على موقعها الرسمي، وجاءت هذه الوظائف كالتالي:

1- عامل

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للتقديم على هذه الوظيفة كالتالي:

- التفرغ الكامل.

- شهادة الإعدادية.

- السن من 25 عاما إلى 40 عاما.

إجراءات التقدم

- تقديم طلب باسم «رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية» على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد.

آخر موعد للتقديم الأربعاء القادم الموافق 20 يناير 2021.

2- إداري

- التفرغ الكامل.

- مؤهل جامعي مناسب.

- السن من 30 عاما إلى 45 عاما.

إجراءات التقدم

- تقديم طلب بإسم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية علي البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمي الوظيفي في الإيميل ومرفق بة الآتى:

- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- صورة المؤهل .

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد.

- آخر موعد للتقديم 20 يناير2021

3- منسق ميداني

اشترطت التضامن للتقديم للوظيفة مايلي:

- التفرغ الكامل.

- مؤهل جامعي مناسب مع خبرة في العمل التنموي لا تقل عن 3 سنوات - السن من 30 عاما إلى 45 عاما.

- يرسل الطلب على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتي:

- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- صورة المؤهل - صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد.

4- استشاري «حقيبة منهج تربوي» بالبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

شروط الوظيفة

- التفرغ الكامل.

- مؤهل مناسب.

إجراءات التقدم

طلب باسم «رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية» على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتي:

- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- صورة المؤهل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد الوظيفة.

آخر ميعاد للتقديم الأربعاء القادم 20 يناير 2021.