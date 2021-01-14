«التضامن» تعلن عن 4 وظائف بالبرنامج القومي للأمومة بشرط التفرغ التام
الأربعاء القادم آخر موعد للتقديم
كتب:
أسماء زايد
01:10 م | الخميس 14 يناير 2021
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عن 4 وظائف بالبرنامج القومي للطفولة المبكرة، وذلك على موقعها الرسمي، وجاءت هذه الوظائف كالتالي:
1- عامل
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للتقديم على هذه الوظيفة كالتالي:
- التفرغ الكامل.
- شهادة الإعدادية.
- السن من 25 عاما إلى 40 عاما.
إجراءات التقدم
- تقديم طلب باسم «رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية» على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- الموقف من التجنيد.
آخر موعد للتقديم الأربعاء القادم الموافق 20 يناير 2021.
2- إداري
- التفرغ الكامل.
- مؤهل جامعي مناسب.
- السن من 30 عاما إلى 45 عاما.
إجراءات التقدم
- تقديم طلب بإسم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية علي البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمي الوظيفي في الإيميل ومرفق بة الآتى:
- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.
- الدورات التدريبية الحاصل عليها.
- صورة المؤهل .
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- الموقف من التجنيد.
- آخر موعد للتقديم 20 يناير2021
3- منسق ميداني
اشترطت التضامن للتقديم للوظيفة مايلي:
- التفرغ الكامل.
- مؤهل جامعي مناسب مع خبرة في العمل التنموي لا تقل عن 3 سنوات - السن من 30 عاما إلى 45 عاما.
- يرسل الطلب على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتي:
- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.
- الدورات التدريبية الحاصل عليها.
- صورة المؤهل - صورة بطاقة الرقم القومي.
- الموقف من التجنيد.
4- استشاري «حقيبة منهج تربوي» بالبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة
شروط الوظيفة
- التفرغ الكامل.
- مؤهل مناسب.
إجراءات التقدم
طلب باسم «رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية» على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتي:
- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.
- الدورات التدريبية الحاصل عليها.
- صورة المؤهل.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- الموقف من التجنيد الوظيفة.
آخر ميعاد للتقديم الأربعاء القادم 20 يناير 2021.