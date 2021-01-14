لديها 250 حفيدا.. وفاة أكبر معمرة في سوهاج عمرها «122 عاما»

شيع المئات من أهالي قرية شطورة والقرى المجاورة بمركز طهطا شمال سوهاج، أمس الأربعاء، جثمان أكبر معمرة في محافظة سوهاج، تبلغ من العمر 122 عاما وتدعى فاطمة محمد أبو سليمان.

وعاصرت «فاطمة» أحداثا تاريخية مرت على مصر في القرن الماضي، أبرزها ثورتي 1919 ويوليو 1952، وحروب 1948 و1967 و1973.

ولم تكن تعاني أكبر معمرة في سوهاج من أي أمراض حتى لقت ربها أمس، وهي لديها 250 من الأحفاد وأبناء الأحفاد، أغلبهم صاروا جدودا فيما توفي 4 من أبنائها أصغرهم تخطى 70 عامًا.

وكانت تحظى أكبر معمرة في سوهاج، بحب جيرانها وأصدقائها، والذين كانوا يلجأون إليها لأخذ النصيحة والمشورة منه بحكم سنها وخبراتها في الحياة.

وقال أحد أحفاد «فاطمة» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن جدته كانت تتمتع بصحة جيدة وذاكرة قوية، متطرقا إلى خصالها الطيبة حيث كانت تتمتع بسمعه طيبة لدى جيرانها لطيبة قلبها.