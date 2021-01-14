9 قرارات جديدة للطائفة الإنجيلية لمواجهة كورونا: الصلاة يوم واحد

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الاجتماع الذي انتهى، منذ قليل، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة، وحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، في إطار متابعة الطائفة الإنجيلية عن كثب لما يدور حول تداعيات انتشار فيرس كورونا المستجد، وما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها لاحتواء هذه الأزمة التي تهدد بلادنا؛ ولمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع وللاطلاع على كل التقارير، لاتخاذ القرارات التي سيتم تطبيقها داخل كنائس الطائفة خلال الفترة المقبلة.

قرارات الطائفة

1- تعليق كل الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت 20 فبراير.

2- يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز 25% من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

3- يمكن لمجالس الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر أن تعلق العبادة يوم الأحد، متى تطلَّب الأمرُ ذلك.

4- ما يخص الجنازات، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، «ويُلغَى العزاء بجميع القاعات».

5- ما يخصُّ الأفراح، يقتصر الحضورُ على 25% من مساحة الكنيسة، «ويُلغَى أي تجمعات بعدها».

6- تعليق جميع الزيارات الرعوية.

7- يمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات.

8- كما يقدم المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب، جزيل الشكر للجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على تقريرها الهام ومتابعتها المستمرة لما يجد من تطورات خاصة بجائحة كورونا.

9- يجتمع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الجمعة 19 فبراير لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع، وللاطلاع على كل التقارير.