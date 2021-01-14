مصادر: إيقاف 16 قيادة أمنية بسجن طنطا في واقعة هروب 3 سجناء

كشفت مصادر أمنيه بمديرية أمن الغربية، عن صدور وزير الداخلية بإيقاف 16 قيادة أمنية، بينها قيادات بمصلحة السجون في وسط الدلتا، ومأمور سجن طنطا العمومي ورئيس المباحث ومعاونيه وعدد من الأمناء والخفراء على خلفية هروب ثلاثة سجناء، أوائل الأسبوع الجاري .

وكانت المباحث الجنائية بالغربية ضبطت الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومي، اليوم، بعد مرور 48 ساعه علي واقعة هربهم، في حملة أمنية مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة بنطاق قرى ومراكز طنطا وزفتي وكفرالزيات .

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، بتوافر معلومات حول موقع اختباء المساجين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي وعلي رأسهم المتهم الأول محمد محمود نصر وشهرته محمد المصري 30 سنة في أحد المنازل بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا، إلى جانب اختباء الهاربين الآخرين بنطاق مركزي زفتى وكفرالزيات، وتمكنت قوات الأمن من القبض على الهاربين واقتيادهم لديوان مركز شرطة طنطا.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه مدير أمن الغربية من مأمور سجن طنطا العمومي بهروب 3 سجناء في ظروف غامضة، وانتقلت القيادات الأمنية وعلي رأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية للوقوف علي تطورات الموقف.

وأفادت مصادر أمنية بصدور تعليمات من وزير الداخلية بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العموم ومدير مباحث السجن والخدمات المرافقة بشأن الواقعة.

وتابعت المصادر أن المتهمين الثلاثة مسجلين شقي خطر في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح مشيرا إلى أنهم تمكنوا من تنقيب جدران السجن على مدار 3 أشهر ماضية بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.