ابن عم الشهيد «عصر» بعد ترقية اسمه لمساعد وزير الداخلية: دعم نفسي لينا

ترقية اسم الشهيد اللواء ياسر حسن عبدالحميد عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات (سابق)، استثنائيا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية اعتبارا من 16- 11 - 2020، قرار أثلج صدور عائلة «عصر»، وأعاد ذاكرتهم إلى صباح اليوم الثلاثاء الـ17 من نوفمبر الماضي حين تلقوا خبر استشهاده إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة في شبرا، اندلع فيها حريقًا أثناء مشاركته في فحص الحريق ومحاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية.

«مكناش متوقعين ولا نعرف واتفاجئنا كلنا لما المحافظة بلغتنا»، بصوت يملؤه الفرح، أعرب الدكتور أمان الله سويلم عصر مدير المنطقة الصناعية بالشروق، وابن عم الشهيد ياسر عصر في بداية حديثه لـ«الوطن» عن فرحه الشديد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترقية اسم الشهيد إلى درجة مساعد وزير داخلية، واصفًا القرار بقوله: «داعم وحافز نفسي كبير لينا ولكل عيلة عصر، حسينا إن إحنا متقدرين وجهد الشهيد مراحش».

طول عمره خدوم مع كل العيلة وعمره ما اتأخر عن مساعدة حد

في كل منزل من منازل قرية مشتهر طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، ترك الشهيد ياسر أثرًا طيبًا بأخلاقه النبيلة ومواقفه الشهمة التي لا تزال محفورة في وجدان أهل القرية: «كنا جيران في القرية وطول عمره خدوم مع كل العيلة وعمره ما اتأخر عن مساعدة حد في العيلة»، بحسب وصف الدكتور أمان.

اللقاء الأخير الذي جمع الدكتور أمان بالشهيد كان خلال لقاء العائلة الأسبوعي كل جمعة

اللقاء الأخير الذي جمع الدكتور أمان بالشهيد كان قبل استشهاد الأخير بأسبوع واحد، خلال لقاء العائلة الأسبوعي كل يوم جمعة: «مكنتش أعرف إنّها أخر مرة هشوفه فيها»، محتسبًا إياه شهيد عند الله.

في العام 2016، حدثت واقعة أخرى أظهرت بطولة الشهيد، عندما كان في شرطة النقل، وبحسب رواية الدكتور أمان، حيث اندلع حريق في أحد القطارات، فأمسك بـ«طفاية» بنفسه، للمشاركة في إطفاء الحريق، وضحى بنفسه، وحينها كرمه وزير الداخلية.