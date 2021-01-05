بريد الوطن.. وجّه بحل مشكلتي مع إدارة المرور يا وزير الداخلية

وصلتنى رسالة على هاتفى المحمول من مركز معلومات النيابة العامة، يفيد بتسجيل مخالفة على سيارتى بتاريخ أكتوبر الماضى، ومكان المخالفة «الإدارة العامة للمرور»، ولمّا كنت قد أجريت جراحة تركيب مسامير فى قدمى اليسرى ولا أستطيع القيادة والسيارة حبيسة الجراج، فقد تقدّمت بشكوى إلى وزارة الداخلية وإلى شكاوى مجلس الوزراء، ليس بغرض رفع المخالفة، فقيمتها صغيرة، ولكن لأنه من الممكن أن يكون أحدهم طمس أرقام سيارته أو الحروف الخاصة بها لتتشابه مع أرقام سيارتى، ومن الممكن أن يرتكب بها ما يخالف القانون، ويلصق ذلك بى.. أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التدخّل من أجل كشف لغز تسجيل تلك المخالفة، والكشف عن أرقام سيارتى.

حسن عبدالعزيز المهدى

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