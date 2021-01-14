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جمال مبارك يشارك في صلاة الجنازة علي صفوت الشريف بالتجمع

كتب:

حسام حربي
03:52 م | الخميس 14 يناير 2021
جمال مبارك

جمال مبارك

حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلي مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، لحضور جنازة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، وأحد رموز نظام مبارك لأكثر من 30 عاماً.

وحرص جمال مبارك علي إرتداء كمامة سوداء خلال صلاة الجنازة التي أقيمت بعد صلاة العصر.

يشار إلي أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تقدمت صباح اليوم برسالة عزاء في وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وأحد رموز نظام مبارك، الذي توفي مساء أمس.

 وغرّد علاء مبارك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، أسرة الرئيس مبارك تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله السيد صفوت الشريف».

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