جمال مبارك يشارك في صلاة الجنازة علي صفوت الشريف بالتجمع

حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلي مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، لحضور جنازة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، وأحد رموز نظام مبارك لأكثر من 30 عاماً.

وحرص جمال مبارك علي إرتداء كمامة سوداء خلال صلاة الجنازة التي أقيمت بعد صلاة العصر.

يشار إلي أن أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تقدمت صباح اليوم برسالة عزاء في وفاة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وأحد رموز نظام مبارك، الذي توفي مساء أمس.

وغرّد علاء مبارك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، أسرة الرئيس مبارك تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله السيد صفوت الشريف».